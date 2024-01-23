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Марта Бондаренко, редактор ленты

В квартиру в Киеве попала боевая часть ракеты: людей из дома эвакуируют

В квартиру в Киеве попала боевая часть ракеты: людей из дома эвакуируют
Фото: ГСЧС

В жилом доме в Святошинском районе столицы в одной из квартир обнаружили боевую часть ракеты, которая не сдетонировала.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, сейчас происходит эвакуация людей из дома.

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Мэр также рассказал, что по состоянию на сейчас известно о девяти раненых в результате вражеской ракетной атаки на Киев — это жители Соломенского и Святошинского районов. Восемь госпитализированы. В частности, одному пострадавшему медики проводят реанимационные мероприятия.

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Война в Украине, Виталий Кличко, Київ, Ракетные удары России
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