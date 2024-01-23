В квартиру в Киеве попала боевая часть ракеты: людей из дома эвакуируют

В жилом доме в Святошинском районе столицы в одной из квартир обнаружили боевую часть ракеты, которая не сдетонировала.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, сейчас происходит эвакуация людей из дома.

Сейчас смотрят

Мэр также рассказал, что по состоянию на сейчас известно о девяти раненых в результате вражеской ракетной атаки на Киев — это жители Соломенского и Святошинского районов. Восемь госпитализированы. В частности, одному пострадавшему медики проводят реанимационные мероприятия.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.