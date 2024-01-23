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Марта Бондаренко, редактор ленты

Взрывы в Павлограде: один человек погиб, еще один ранен

вибух

В городе Павлоград, что к востоку от Днепра, во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили о приближении очередных ракет к городу.

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, в результате ракетной атаки на город один человек погиб, еще один мужчина получил ранения — медики оказывают ему помощь.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 699-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Днепропетровская область, Павлоград, Ракетные удары России
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