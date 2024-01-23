Взрывы в Павлограде: один человек погиб, еще один ранен

В городе Павлоград, что к востоку от Днепра, во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили о приближении очередных ракет к городу.

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, в результате ракетной атаки на город один человек погиб, еще один мужчина получил ранения — медики оказывают ему помощь.

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