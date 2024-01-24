Производит Ониксы и КАБ: подозрение получил гендиректор крупнейшей ракетной корпорации РФ
По материалам СБУ подозрение получил гендиректор крупнейшей российской ракетной корпорации Тактическое ракетное вооружение Бориса Обносова, который способствует вооруженной агрессии против Украины.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
– Чиновник входит в близкое окружение Путина и возглавляет крупнейший подсанкционный холдинг России, который производит крылатые ракеты и управляемые авиабомбы. Промышленные объемы соответствующего вооружения регулярно поступают в военные соединения РФ для войны против Украины, – говорится в сообщении.
Как отмечают в СБУ, с начала полномасштабного вторжения только крылатыми ракетами Х-101 и Х-555 оккупанты нанесли более 140 ударов по гражданской инфраструктуре и энергообъектам нашего государства.
Для массированных обстрелов украинских населенных пунктов рашисты используют и другие изделия корпорации Обносова, среди которых:
- крылатые и противокорабельные ракеты П-800 Оникс, Х-22, Х-32 и Х-59;
- управляемые авиационные бомбы серии КАБ-500 и КАБ-1500.
Установлено, что за несколько месяцев до 24 февраля 2022 года чиновник получил звание героя России за непосредственное участие в подготовке к полномасштабному вторжению РФ.
Какое наказание возможно для Обносова
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Обносову о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УКУ (пособничество в ведении агрессивной войны).
Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против нашего государства, объявление его в международный розыск.
Кроме того, правоохранители осуществляют следственные действия, направленные на выявление, блокирование и дальнейшее взыскание в доход Украины всех иностранных активов фигуранта.