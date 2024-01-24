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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Производит Ониксы и КАБ: подозрение получил гендиректор крупнейшей ракетной корпорации РФ

СБУ
Фото: СБУ

По материалам СБУ подозрение получил гендиректор крупнейшей российской ракетной корпорации Тактическое ракетное вооружение Бориса Обносова, который способствует вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Чиновник входит в близкое окружение Путина и возглавляет крупнейший подсанкционный холдинг России, который производит крылатые ракеты и управляемые авиабомбы. Промышленные объемы соответствующего вооружения регулярно поступают в военные соединения РФ для войны против Украины, – говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, с начала полномасштабного вторжения только крылатыми ракетами Х-101 и Х-555 оккупанты нанесли более 140 ударов по гражданской инфраструктуре и энергообъектам нашего государства.

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Для массированных обстрелов украинских населенных пунктов рашисты используют и другие изделия корпорации Обносова, среди которых:

  • крылатые и противокорабельные ракеты П-800 Оникс, Х-22, Х-32 и Х-59;
  • управляемые авиационные бомбы серии КАБ-500 и КАБ-1500.

Установлено, что за несколько месяцев до 24 февраля 2022 года чиновник получил звание героя России за непосредственное участие в подготовке к полномасштабному вторжению РФ.

Какое наказание возможно для Обносова

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Обносову о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УКУ (пособничество в ведении агрессивной войны).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против нашего государства, объявление его в международный розыск.

Кроме того, правоохранители осуществляют следственные действия, направленные на выявление, блокирование и дальнейшее взыскание в доход Украины всех иностранных активов фигуранта.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Владимир Путин, Ракетные удары России, Росія, СБУ
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