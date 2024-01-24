Татьяна Забожко, редактор ленты
Уничтожен один из шести дронов – Генштаб о вечерней атаке БпЛА 23 января
Вечером 23 января российские войска атаковали Украину шестью ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.
Об этом утром 24 января сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен один вражеский дрон.
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