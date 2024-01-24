Уничтожен один из шести дронов – Генштаб о вечерней атаке БпЛА 23 января

Вечером 23 января российские войска атаковали Украину шестью ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.

Об этом утром 24 января сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен один вражеский дрон.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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