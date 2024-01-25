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Татьяна Забожко, редактор ленты

Утром в Киеве горела школа: что известно

Пожежа в школі Дарницького району Києва 25 січня 2024
Фото: ДСНС України
Пожежа в школі Дарницького району Києва 25 січня 2024
Фото: ДСНС України
Пожежа в школі Дарницького району Києва 25 січня 2024
Фото: ДСНС України
Пожежа в школі Дарницького району Києва 25 січня 2024
Фото: ДСНС України
Пожежа в школі Дарницького району Києва 25 січня 2024
Пожежа в школі Дарницького району Києва 25 січня 2024
Пожежа в школі Дарницького району Києва 25 січня 2024
Пожежа в школі Дарницького району Києва 25 січня 2024

25 января в школе Дарницкого района Киева вспыхнул пожар.

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Возгорание оперативно ликвидировали спасатели, сообщают в городской государственной администрации.

Что известно о пожаре в школе Дарницкого района Киева 25 января

О пожаре в учебном заведении Дарницкого района столицы Службу спасения известили в 08:23.

Пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений, прибыв на вызов, установили, что возгорание произошло на втором этаже школы.

В 08:51 возгорание на площади 2 кв. м локализовали, а еще через пять минут – полностью ликвидировали.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

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Как отмечают в КГГА, обучение в школе до конца недели будет проходить дистанционно.

Источник: КГГА, ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС
Київ, Пожар, Школа
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