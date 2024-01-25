Татьяна Забожко, редактор ленты
Утром в Киеве горела школа: что известно
25 января в школе Дарницкого района Киева вспыхнул пожар.
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Возгорание оперативно ликвидировали спасатели, сообщают в городской государственной администрации.
Что известно о пожаре в школе Дарницкого района Киева 25 января
О пожаре в учебном заведении Дарницкого района столицы Службу спасения известили в 08:23.
Пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений, прибыв на вызов, установили, что возгорание произошло на втором этаже школы.
В 08:51 возгорание на площади 2 кв. м локализовали, а еще через пять минут – полностью ликвидировали.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
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Как отмечают в КГГА, обучение в школе до конца недели будет проходить дистанционно.
Источник: КГГА, ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС
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