Сегодня в Харькове – траур по погибшим во время обстрелов 23 января
Сегодня в Харькове объявлен траур по погибшим во время обстрелов 23 января.
Об этом в полночь 25 января сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.
– Ракетные обстрелы в течение 23 января повлекли одну из самых масштабных по количеству жертв трагедий в Харькове за все время полномасштабной войны, – отметил мэр города.
Ракетные удары по Харькову 23 января
Обстрел Харькова 23 января стал одним из самых массированных, начиная с 2022 года.
В тот день россияне ударили по городу более 15 ракетами типа С-300, Х-22, Искандер.
Российские войска наносили ракетные удары по Харькову 23 января трижды – сначала в 04:00, а затем около 07:10 и 22:00.
Пострадали более 70 человек, 10 – погибли.
В больницах города находится 25 человек. В частности, две женщины – в тяжелом состоянии, один ребенок – в среднем.
Ракетный удар по Харькову в 04:00 23 января.
В четыре утра россияне нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова, повредив жилые дома, здание санаторной школы-интерната, а также газопровод.
Ранения получили 15-летний парень и 71-летняя женщина.
Ракетный удар по Харькову в 07:10 23 января
В семь утра оккупанты атаковали Киевский и Салтовский районы Харькова, попав в жилые многоэтажки, учебное заведение и другую гражданскую инфраструктуру.
Найдены тела десяти человек, в том числе девятилетней девочки.
60 человек, среди них – шестеро детей, получили ранения. Удалось спасти 27 человек.
Ракетный удар по Харькову в 22:00 23 января
Около 22:00 23 января россияне обстреляли Киевский и Холодногорский районы.
Обстрелом повреждены частные дома, здания учебного заведения, почтового предприятия и телекоммуникационной связи, магазины, автомобили.
Спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе двоих детей. Девять человек пострадали.
Фото: Олег Синегубов