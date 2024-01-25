Сегодня в Харькове – траур по погибшим во время обстрелов 23 января

Сегодня в Харькове объявлен траур по погибшим во время обстрелов 23 января.

Об этом в полночь 25 января сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.

– Ракетные обстрелы в течение 23 января повлекли одну из самых масштабных по количеству жертв трагедий в Харькове за все время полномасштабной войны, – отметил мэр города.

Ракетные удары по Харькову 23 января

Обстрел Харькова 23 января стал одним из самых массированных, начиная с 2022 года.

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В тот день россияне ударили по городу более 15 ракетами типа С-300, Х-22, Искандер.

Российские войска наносили ракетные удары по Харькову 23 января трижды – сначала в 04:00, а затем около 07:10 и 22:00.

Пострадали более 70 человек, 10 – погибли.

В больницах города находится 25 человек. В частности, две женщины – в тяжелом состоянии, один ребенок – в среднем.

Ракетный удар по Харькову в 04:00 23 января.

В четыре утра россияне нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова, повредив жилые дома, здание санаторной школы-интерната, а также газопровод.

Ранения получили 15-летний парень и 71-летняя женщина.

Ракетный удар по Харькову в 07:10 23 января

В семь утра оккупанты атаковали Киевский и Салтовский районы Харькова, попав в жилые многоэтажки, учебное заведение и другую гражданскую инфраструктуру.

Найдены тела десяти человек, в том числе девятилетней девочки.

60 человек, среди них – шестеро детей, получили ранения. Удалось спасти 27 человек.

Ракетный удар по Харькову в 22:00 23 января

Около 22:00 23 января россияне обстреляли Киевский и Холодногорский районы.

Обстрелом повреждены частные дома, здания учебного заведения, почтового предприятия и телекоммуникационной связи, магазины, автомобили.

Спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе двоих детей. Девять человек пострадали.

Фото: Олег Синегубов

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