Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Инфографика
Падение Ил-76 в Белгородской области: что не так с версией РФ о пленных на борту самолета
Дата боя Усик — Фьюри: когда и где состоится поединок за звание абсолюта
Путин в очередной раз просит о переговорах, чтобы завершить войну — Bloomberg
Ил-76 упал в Белгородской области РФ: он перевозил ракеты к С-300 – что известно
Генштаб ВСУ обнародовал заявление на фоне падения российского Ил-76
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Сегодня в Харькове – траур по погибшим во время обстрелов 23 января

Обстріл Харкова 23 січня 2024

Сегодня в Харькове объявлен траур по погибшим во время обстрелов 23 января.

Об этом в полночь 25 января сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.

– Ракетные обстрелы в течение 23 января повлекли одну из самых масштабных по количеству жертв трагедий в Харькове за все время полномасштабной войны, – отметил мэр города.

Ракетные удары по Харькову 23 января

Обстрел Харькова 23 января стал одним из самых массированных, начиная с 2022 года.

Сейчас смотрят

В тот день россияне ударили по городу более 15 ракетами типа С-300, Х-22, Искандер.

Российские войска наносили ракетные удары по Харькову 23 января трижды – сначала в 04:00, а затем около 07:10 и 22:00.

Пострадали более 70 человек, 10 – погибли.

В больницах города находится 25 человек. В частности, две женщины – в тяжелом состоянии, один ребенок – в среднем.

Ракетный удар по Харькову в 04:00 23 января.

В четыре утра россияне нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова, повредив жилые дома, здание санаторной школы-интерната, а также газопровод.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Ранения получили 15-летний парень и 71-летняя женщина.

Ракетный удар по Харькову в 07:10 23 января

В семь утра оккупанты атаковали Киевский и Салтовский районы Харькова, попав в жилые многоэтажки, учебное заведение и другую гражданскую инфраструктуру.

Найдены тела десяти человек, в том числе девятилетней девочки.

60 человек, среди них – шестеро детей, получили ранения. Удалось спасти 27 человек.

Ракетный удар по Харькову в 22:00 23 января

Около 22:00 23 января россияне обстреляли Киевский и Холодногорский районы.

Обстрелом повреждены частные дома, здания учебного заведения, почтового предприятия и телекоммуникационной связи, магазины, автомобили.

Спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе двоих детей. Девять человек пострадали.

Фото: Олег Синегубов

Игорь Терехов, Война в Украине, день жалоби, обстріл, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, Харьков
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Атака дронами на Запорожье: есть сбитые БпЛА, поврежден объект инфраструктуры
Сегодня в Харькове – траур по погибшим во время обстрелов 23 января
Враг атаковал Полтавскую область ракетами: есть попадание в промышленный объект
Вибухи, ППО
Падение Ил-76: Буданов обратил внимание на “ряд непонятных факторов”
Сегодня в Харькове – траур по погибшим во время обстрелов 23 января
Серия взрывов в Харькове: объявлена воздушная тревога
Вибух, атака дронів, ракетна атака
Думал, что любимая погибла: история пленных пограничников Ильи и Алины
Прикордонники Ілля та Аліна

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь