Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Громкое утро у оккупантов: в Бердянске прогремел мощный взрыв
Утром 25 января в пока оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв.
Информацию подтвердила глава городской военной администрации Виктория Галицина.
Как сообщили руководительнице ГВА местные жители, одиночный взрыв прогремел в районе железнодорожного вокзала.
– Надеемся, результативный, – добавляет Виктория Галицына.
Взрывы в порту Бердянска
Напомним, что 17 января в районе порта Бердянска, который оккупанты используют как военную базу, прогремели взрывы.
Громко там было и 13 января. Тогда партнеры украинской стороны подтверждали поражение в районе порта.
Полномасштабная война в Украине длится уже 701-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
