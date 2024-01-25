Утром 25 января в пока оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв.

Информацию подтвердила глава городской военной администрации Виктория Галицина.

Как сообщили руководительнице ГВА местные жители, одиночный взрыв прогремел в районе железнодорожного вокзала.

– Надеемся, результативный, – добавляет Виктория Галицына.

Взрывы в порту Бердянска

Напомним, что 17 января в районе порта Бердянска, который оккупанты используют как военную базу, прогремели взрывы.

Громко там было и 13 января. Тогда партнеры украинской стороны подтверждали поражение в районе порта.

Полномасштабная война в Украине длится уже 701-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

