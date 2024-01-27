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Татьяна Забожко, редактор ленты

Обстрел Украины дронами Шахед 26 января: все четыре БпЛА уничтожены

ППО, протиповітряна оборона

Российские войска во время вечернего удара беспилотниками выпустили по Украине четыре дрона Shahed-136/131.

Об этом утром 27 января сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Что известно об обстреле Украины Шахедами 26 января

Четыре Шахеда оккупанты выпустили по Украине из Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ.

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Вражеские дроны атаковали Украину четыре часа подряд – с 20:00 26 января почти до полуночи.

БпЛА с Юга двинулись в направлении Кировоградской области, и, добравшись до региона, несколько раз меняли направление.

В конце концов все четыре беспилотника украинские защитники неба уничтожили в районе Кропивницкого.

Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ, Воздушные силы ВСУ

Фото: КОС ВСУ

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