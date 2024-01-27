Обстрел Украины дронами Шахед 26 января: все четыре БпЛА уничтожены
Российские войска во время вечернего удара беспилотниками выпустили по Украине четыре дрона Shahed-136/131.
Об этом утром 27 января сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Что известно об обстреле Украины Шахедами 26 января
Четыре Шахеда оккупанты выпустили по Украине из Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ.
Вражеские дроны атаковали Украину четыре часа подряд – с 20:00 26 января почти до полуночи.
БпЛА с Юга двинулись в направлении Кировоградской области, и, добравшись до региона, несколько раз меняли направление.
В конце концов все четыре беспилотника украинские защитники неба уничтожили в районе Кропивницкого.
Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ, Воздушные силы ВСУ
Фото: КОС ВСУ