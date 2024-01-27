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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ ударила Искандером по Славянску: почти полностью уничтожен керамический цех

Обстріл Слов'янська 27 січня 2024

27 января российские войска обстреляли Славянск Донецкой области.

По данным Воздушных сил ВСУ, по городу оккупанты ударили баллистической ракетой Искандер-М.

Вражеский снаряд россияне выпустили по Донетчине из Ростовской области РФ.

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Что известно об обстреле Славянска

Вражеская ракета попала в керамический цех, почти полностью разрушив его.

Пострадали близлежащие многоэтажки на улице Дарвина, а также детский сад, где размещается социальная столовая.

В последнем заведении выбиты окна.

– К счастью, обошлось без жертв, – отмечает городской глава Славянска Вадим Лях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Фото: Славянская ГВА

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