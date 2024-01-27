Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ ударила Искандером по Славянску: почти полностью уничтожен керамический цех
27 января российские войска обстреляли Славянск Донецкой области.
По данным Воздушных сил ВСУ, по городу оккупанты ударили баллистической ракетой Искандер-М.
Вражеский снаряд россияне выпустили по Донетчине из Ростовской области РФ.
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Что известно об обстреле Славянска
Вражеская ракета попала в керамический цех, почти полностью разрушив его.
Пострадали близлежащие многоэтажки на улице Дарвина, а также детский сад, где размещается социальная столовая.
В последнем заведении выбиты окна.
– К счастью, обошлось без жертв, – отмечает городской глава Славянска Вадим Лях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Фото: Славянская ГВА
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