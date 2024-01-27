Нуждается в проверкеВалентина Летяк, редактор ленты
В Херсоне — повторные взрывы
В Херсоне 27 января раздаются взрывы. Это второй раз за последний час.
Перед этим жители города слышали звуки взрывов около 13:15. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Воздушная тревога в Херсоне не объявлялась.
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Ранее 27 января оккупационные войска сбросили взрывчатку с беспилотников на Берислав Херсонской области.
В результате атаки дронами погиб мужчина, еще одного пострадавшего госпитализировали.
За минувшие сутки РФ выпустила по Херсону 32 снаряда, попав в учебное заведение. Один человек получил ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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