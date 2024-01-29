Марта Бондаренко, редактор ленты
В Херсоне раздаются взрывы: оккупанты открыли огонь с левого берега
Херсон с самого утра под вражескими обстрелами — в городе слышны взрывы.
Об этом сообщил Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского облсовета.
— Утро в Херсоне снова начинается с прилетов. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких, — написал чиновник в Telegram.
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