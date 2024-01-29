В Херсоне раздаются взрывы: оккупанты открыли огонь с левого берега

Херсон с самого утра под вражескими обстрелами — в городе слышны взрывы.

Об этом сообщил Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского облсовета.

— Утро в Херсоне снова начинается с прилетов. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких, — написал чиновник в Telegram.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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