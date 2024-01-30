Российские оккупанты обстреляли Харьковский район — ОВА
Российские оккупанты обстреляли Харьковский район днем 30 января 2024 года. Информация о разрушениях уточняется.
Обстрел Харькова 30 января 2024
О серии взрывов в Харькове днем 30 января 2024 года сообщил городской глава Игорь Терехов.
— В Харькове слышно серию взрывов. Будьте осторожны, — говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей Украины.
Позже руководитель Сил обороны Харькова Сергей Мельник сообщил, что враг ведет обстрел баллистическим оружием с оккупированной части Луганской области.
Руководитель областной военной администрации Олег Синегубов отчитался, что оккупанты снова нанесли удары по Харьковскому району. На эту минуту — без пострадавших, однако информация о разрушениях уточняется.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.