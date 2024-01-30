Российские оккупанты обстреляли Харьковский район — ОВА

Российские оккупанты обстреляли Харьковский район днем 30 января 2024 года. Информация о разрушениях уточняется.

Обстрел Харькова 30 января 2024

О серии взрывов в Харькове днем 30 января 2024 года сообщил городской глава Игорь Терехов.

— В Харькове слышно серию взрывов. Будьте осторожны, — говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей Украины.

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Позже руководитель Сил обороны Харькова Сергей Мельник сообщил, что враг ведет обстрел баллистическим оружием с оккупированной части Луганской области.

Руководитель областной военной администрации Олег Синегубов отчитался, что оккупанты снова нанесли удары по Харьковскому району. На эту минуту — без пострадавших, однако информация о разрушениях уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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