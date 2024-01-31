Бавовна в Крыму: на полуострове раздаются взрывы
Днем 31 января в Крыму прогремели взрывы.
В Telegram-пабликах пишут о работе ПВО. Официального подтверждения пока нет.
Что известно о взрывах в Крыму 31 января 2024 года
Взрывы прогремели в районе Севастополя.
— Крым, привет. Работает ПВО врага в районе Севастополя, — написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он сообщил, что Крымский мост сейчас закрыт.
Также, как пишут Telegram-паблики, взрывы прогремели в Джанкое и в Феодосии.
Позже сообщили, что на крымском аэродроме Бельбек что-то горит.
Напомним, что 30 января в Севастополе на рассвете прогремели взрывы. Еще громко было в Сакском районе.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.