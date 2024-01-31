Бавовна в Крыму: на полуострове раздаются взрывы

Днем 31 января в Крыму прогремели взрывы.

В Telegram-пабликах пишут о работе ПВО. Официального подтверждения пока нет.

Что известно о взрывах в Крыму 31 января 2024 года

Взрывы прогремели в районе Севастополя.

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— Крым, привет. Работает ПВО врага в районе Севастополя, — написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он сообщил, что Крымский мост сейчас закрыт.

Также, как пишут Telegram-паблики, взрывы прогремели в Джанкое и в Феодосии.

Позже сообщили, что на крымском аэродроме Бельбек что-то горит.

Напомним, что 30 января в Севастополе на рассвете прогремели взрывы. Еще громко было в Сакском районе.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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