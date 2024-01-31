В Николаеве прогремело по меньшей мере два взрыва: что известно

В Николаеве прозвучало по меньшей мере два взрыва во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает корреспондент Фактов ICTV из города.

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

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Представители власти города или области пока не комментировали информацию о взрывах.

Вместе с тем, городской голова Николаева Александр Сенкевич косвенно подтвердил взрывы и коротко написал, что выясняет информацию, о чем сообщит позже.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 707-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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