Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Мы рекомендуем
Независимость защищали студенты: как бой под Крутами стал символом борьбы за Украину
Срочно
Взрывы в Полтаве: в ОВА прокомментировали удар РФ
Кабмин утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его в ВР — Гончаренко
На Сумщине армия РФ убила последнего жителя села Степок
Кубок Азии-2023 по футболу: фавориты, где смотреть и расписание матчей
Происшествия Срочно
Срочно
Илья Нежигай, редактор ленты

В Николаеве прогремело по меньшей мере два взрыва: что известно

вибух
Фото: Getty Images

В Николаеве прозвучало по меньшей мере два взрыва во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает корреспондент Фактов ICTV из города.

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Сейчас смотрят

Представители власти города или области пока не комментировали информацию о взрывах.

Вместе с тем, городской голова Николаева Александр Сенкевич косвенно подтвердил взрывы и коротко написал, что выясняет информацию, о чем сообщит позже.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 707-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Взрыв, Николаев
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Будут ли повышать тарифы на электричество в этом году — прогноз эксперта
Світло, електрика
На обмене не было пленных украинцев, которых якобы перевозили на Ил-76 — ГУР
В Николаеве прогремело по меньшей мере два взрыва: что известно
Сотрудники ТЦК на Львовщине будут носить бодикамеры для фиксации конфликтов
повістки мобілізація
Будет ли оперативная пауза в наступлении РФ весной и почему — объяснение Коваленко
армія РФ російські військові
Мобилизация полицейских 2024: могут ли призвать правоохранителей согласно законопроекту №10449
поліція, сирена

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь