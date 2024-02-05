Укр Рус Eng
Укр Рус Eng
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина закупит у Швеции
Эксклюзив
Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
Биография
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов
Происшествия Срочно
Срочно
Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне ударили по Херсону: известно о 4 погибших и одного раненого

обстріл Херсону

Сегодня после 12:00 российские оккупационные войска ударили по Херсону с временно оккупированного левого берега. К сожалению, в результате атаки россиян погибли по меньшей мере четыре человека, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, враг бил по центру города. В результате взрыва снарядов загорелся легковой автомобиль, в котором спасатели обнаружили тела двух погибших мужчин — 45 и 50 лет. Также погибла женщина, которая в момент обстрела находилась на улице.

Сейчас смотрят

Также Роман Мрочко сообщил об одном пострадавшем, который позднее был госпитализирован.

Впоследствии стало известно о еще одном погибшем — это 60-летний мужчина, который получил травмы несовместимые с жизнью.

— На этот час известно о четырех погибших и одном раненом. Информация уточняется, — написал он.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

2 февраля российская авиация атаковала Херсон, в результате чего 73-летняя женщина получила осколочные ранения. В результате авиаудара также были повреждены многоэтажные и частные дома в центре города.

Фото: Херсонская облпрокуратура

Война в Украине, Взрыв, Новости Херсона, Херсон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
РФ обстреляла Змиев дронами Шахед: вспыхнул пожар
Вибухи в Україні, обстріл
Впереди более сложные битвы: что пишут иноСМИ о назначении Сырского и отставке Залужного
Россияне ударили по Херсону: известно о 4 погибших и одного раненого
Это очевидно: эксперты объяснили, почему Залужный ушел в отставку с должности главкома ВСУ
Россияне ударили по Херсону: известно о 4 погибших и одного раненого
Отставка Залужного, Сырский — главком, обмен пленными и помощь США: главные новости 8 февраля
Россияне ударили по Херсону: известно о 4 погибших и одного раненого
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Торговали белыми билетами! В Одесской области задержали военкома и… | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Россияне ударили по Херсону: известно о 4 погибших и одного раненого
Ракета унесла жизнь мужчины… мощная атака на Николаев | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Россияне ударили по Херсону: известно о 4 погибших и одного раненого
Оккупанты сосредотачивают мощные силы возле Новомихайловки | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Россияне ударили по Херсону: известно о 4 погибших и одного раненого
В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202
Россияне ударили по Херсону: известно о 4 погибших и одного раненого
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь