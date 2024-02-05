Россияне ударили по Херсону: известно о 4 погибших и одного раненого

Сегодня после 12:00 российские оккупационные войска ударили по Херсону с временно оккупированного левого берега. К сожалению, в результате атаки россиян погибли по меньшей мере четыре человека, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, враг бил по центру города. В результате взрыва снарядов загорелся легковой автомобиль, в котором спасатели обнаружили тела двух погибших мужчин — 45 и 50 лет. Также погибла женщина, которая в момент обстрела находилась на улице.

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Также Роман Мрочко сообщил об одном пострадавшем, который позднее был госпитализирован.

Впоследствии стало известно о еще одном погибшем — это 60-летний мужчина, который получил травмы несовместимые с жизнью.

— На этот час известно о четырех погибших и одном раненом. Информация уточняется, — написал он.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

2 февраля российская авиация атаковала Херсон, в результате чего 73-летняя женщина получила осколочные ранения. В результате авиаудара также были повреждены многоэтажные и частные дома в центре города.

Фото: Херсонская облпрокуратура

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