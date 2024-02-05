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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Киеве после взрывов загорелись два автомобиля

Пожежа в Києві 5 лютого 2024 року

Ночью 5 февраля в Киеве прогремели два взрыва.

Воздушной тревоги в это время объявлено не было.

Сразу после взрывов в одном из районов столицы началось задымление.

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Об этом сообщают киевские Telegram-сообщества.

Что известно о взрывах в Киеве

Как стало известно, в Днепровском районе, в жилом массиве Березняки, горят два автомобиля.

Полицейские и спасатели подробностей по поводу чрезвычайного происшествия пока не предоставляли.

Источник: Реальний Київ

Фото: Реальний Київ

Взрыв, Київ, Пожар
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