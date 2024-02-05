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В Киеве после взрывов загорелись два автомобиля
Ночью 5 февраля в Киеве прогремели два взрыва.
Воздушной тревоги в это время объявлено не было.
Сразу после взрывов в одном из районов столицы началось задымление.
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Об этом сообщают киевские Telegram-сообщества.
Что известно о взрывах в Киеве
Как стало известно, в Днепровском районе, в жилом массиве Березняки, горят два автомобиля.
Полицейские и спасатели подробностей по поводу чрезвычайного происшествия пока не предоставляли.
Источник: Реальний Київ
Фото: Реальний Київ
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