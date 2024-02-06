Валентина Летяк, редактор ленты
Семь человек погибли в доме на Житомирщине: вероятно, отравление угарным газом
Семеро взрослых мужчин погибли, предварительно, в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в селе Большие Низгорцы Бердичевского района Житомирской области.
О групповом несчастном случае спасателям сообщили сегодня около 09:40.
Для выяснения обстоятельств трагедии на месте работает мобильная оперативная группа ГСЧС области, полицейские и работники газовой службы.
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В то же время признаков пожара в доме не обнаружено.
Известно, что все погибшие из Винницкой области. Они временно поселились в этом доме на период работы.
Эксперты Минздрава рассказывали, в чем заключается опасность угарного газа и как уберечься от отравления.
Источник: ГСЧС
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