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Валентина Летяк, редактор ленты

Семь человек погибли в доме на Житомирщине: вероятно, отравление угарным газом

В будинку на Житомирщині загинули 7 осіб
Фото: ГСЧС

Семеро взрослых мужчин погибли, предварительно, в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в селе Большие Низгорцы Бердичевского района Житомирской области.

О групповом несчастном случае спасателям сообщили сегодня около 09:40.

Для выяснения обстоятельств трагедии на месте работает мобильная оперативная группа ГСЧС области, полицейские и работники газовой службы.

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В то же время признаков пожара в доме не обнаружено.

Известно, что все погибшие из Винницкой области. Они временно поселились в этом доме на период работы.

В будинку на Житомирщині загинули 7 осіб
Фото: ДСНС
В будинку на Житомирщині загинули 7 осіб
Фото: ДСНС
В будинку на Житомирщині загинули 7 осіб
Фото: ДСНС
В будинку на Житомирщині загинули 7 осіб
Фото: ДСНС
В будинку на Житомирщині загинули 7 осіб
В будинку на Житомирщині загинули 7 осіб
В будинку на Житомирщині загинули 7 осіб
В будинку на Житомирщині загинули 7 осіб

Эксперты Минздрава рассказывали, в чем заключается опасность угарного газа и как уберечься от отравления.

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Семь человек погибли в доме на Житомирщине: вероятно, отравление угарным газом

Источник: ГСЧС
Винницкая область, Житомирская область, Отравление, чадний газ
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