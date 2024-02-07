Взрывы в Белгороде: в городе исчезла электроэнергия

Вечером 7 февраля в России в Белгороде прогремели взрывы. В городе была объявлена ракетная опасность.

Об этом пишут местные паблики.

— Сообщают о частичном отключении электроснабжения в центре города. Причина пока неизвестна, — пишет Белгородский осведомитель.

По предварительным данным, одна из ракет попала в автомобильный мост в районе Крейда.

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Последствия взрывов в Белгороде 7 февраля

Серия взрывов в Белгороде была зафиксирована примерно в 18:40 по киевскому времени. Жители публикуют видео обстановки в Белгороде.

Утверждается также, что над городом сбили несколько воздушных целей.

Как сообщил вице-мэр Белгорода по ЖКХ Василий Голиков, повреждены четыре многоквартирных дома (25 квартир и остекление в местах общего пользования), несколько частных домов, а также автомобили.

Напомним, что 4 февраля Курскую и Белгородскую области атаковали беспилотники.

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