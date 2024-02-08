В Никополе расстреляли заместителя мэра
8 февраля убили заместителя мэра Никополя.
Заместитель городского главы находился в автомобиле, который расстрелял неизвестный, сообщают в Офисе генерального прокурора.
Убийство заместителя мэра Никополя: что известно
Убийство заместителя мэра Никополя произошло 8 февраля на одной из улиц города.
По данным Офиса генпрокурора, автомобиль, в котором находился заместитель городского главы Никополя, расстрелял из неустановленного огнестрельного оружия неизвестный.
Из-за открытого по автомобилю огня транспортное средство охватило огнем.
После тушения пожара в салоне обнаружили тело 59-летнего мужчины.
Убийство заместителя мэра Никополя: реакция правоохранителей
Полицейские уже установили приметы нападающего.
В настоящее время продолжается сбор и анализ вещественных доказательств, а также оперативно-розыскные меры по задержанию подозреваемого.
Досудебное расследование было начато по факту умышленного убийства (п.5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.