В Никополе расстреляли заместителя мэра

8 февраля убили заместителя мэра Никополя.

Заместитель городского главы находился в автомобиле, который расстрелял неизвестный, сообщают в Офисе генерального прокурора.

Убийство заместителя мэра Никополя: что известно

Убийство заместителя мэра Никополя произошло 8 февраля на одной из улиц города.

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По данным Офиса генпрокурора, автомобиль, в котором находился заместитель городского главы Никополя, расстрелял из неустановленного огнестрельного оружия неизвестный.

Из-за открытого по автомобилю огня транспортное средство охватило огнем.

После тушения пожара в салоне обнаружили тело 59-летнего мужчины.

Убийство заместителя мэра Никополя: реакция правоохранителей

Полицейские уже установили приметы нападающего.

В настоящее время продолжается сбор и анализ вещественных доказательств, а также оперативно-розыскные меры по задержанию подозреваемого.

Досудебное расследование было начато по факту умышленного убийства (п.5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

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