Взрывы в Одессе 8 февраля: что известно
В ночь на 8 февраля в Одесской области прозвучали взрывы, Россия запустила по региону серию дронов.
По всему региону объявлена воздушная тревога, в местных пабликах сообщают о работе ПВО.
Одесса — взрывы 8 февраля
— Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, не покидайте безопасные места до отбоя. Это важно, — написал глава Одесской области Олег Кипер на своем Telegram-канале.
Воздушные Силы ВСУ указали, что со стороны акватории Черного моря на Одессу движутся ударные беспилотники.
Жители города сообщают о пожаре.
Напомним, в среду, 7 февраля, Российская Федерация массировано обстреляла территорию Украины, атаковав больше 100 населенных пунктов нашей страны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 714-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.