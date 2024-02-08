Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Эксклюзив
Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов
Конфликт в Днепре: полицейские отказываются идти в штурмовую бригаду, в Нацполиции отреагировали
Срочно
Обстрел Золочева 6 февраля: погиб двухмесячный младенец, его мать – в больнице
Происшествия Срочно
Срочно
Нуждается в проверке
Екатерина Белоброва, редактор ленты

Взрывы в Одессе 8 февраля: что известно

Вибухи в Україні, обстріл військ РФ

В ночь на 8 февраля в Одесской области прозвучали взрывы, Россия запустила по региону серию дронов.

По всему региону объявлена воздушная тревога, в местных пабликах сообщают о работе ПВО.

Одесса — взрывы 8 февраля

— Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, не покидайте безопасные места до отбоя. Это важно, — написал глава Одесской области Олег Кипер на своем Telegram-канале.

Воздушные Силы ВСУ указали, что со стороны акватории Черного моря на Одессу движутся ударные беспилотники.

Сейчас смотрят

Жители города сообщают о пожаре.

Взрывы в Одессе 8 февраля 2024: что известно

Напомним, в среду, 7 февраля, Российская Федерация массировано обстреляла территорию Украины, атаковав больше 100 населенных пунктов нашей страны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 714-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Читайте также
Мы ответим России за каждую ракету, каждый Shahed: Зеленский об обстрелах Украины
Володимир Зеленський

Война в Украине, Одесса
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Думали, что к ним едет ТЦК: в Космаче Ивано-Франковской области толпа избила ребенка и двух женщин
Взрывы в Одессе 8 февраля: что известно
В Сенате США провалили голосование за пакет, включающий помощь Украине и Израилю
Взрывы в Одессе 8 февраля: что известно
Массированный обстрел Украины и законопроект о мобилизации в первом чтении: новости 7 февраля
Взрывы в Одессе 8 февраля: что известно
Мы ответим России за каждую ракету, каждый Shahed: Зеленский об обстрелах Украины
Володимир Зеленський
Видео
Экономика
Стало известно, когда Украина получит первый транш в рамках программы на €50 млрд от ЕС

Украина рассчитывает получить первые средства от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на €50 млрд уже в марте 2024 года.

Вадим Карпьяк, Юлия Захарченко
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии
володимир путін
Торговали белыми билетами! В Одесской области задержали военкома и… | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Взрывы в Одессе 8 февраля: что известно
Ракета унесла жизнь мужчины… мощная атака на Николаев | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Взрывы в Одессе 8 февраля: что известно
Оккупанты сосредотачивают мощные силы возле Новомихайловки | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Взрывы в Одессе 8 февраля: что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь