Взрывы в Одессе 8 февраля: что известно

В ночь на 8 февраля в Одесской области прозвучали взрывы, Россия запустила по региону серию дронов.

По всему региону объявлена воздушная тревога, в местных пабликах сообщают о работе ПВО.

Одесса — взрывы 8 февраля

— Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, не покидайте безопасные места до отбоя. Это важно, — написал глава Одесской области Олег Кипер на своем Telegram-канале.

Воздушные Силы ВСУ указали, что со стороны акватории Черного моря на Одессу движутся ударные беспилотники.

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Жители города сообщают о пожаре.

Напомним, в среду, 7 февраля, Российская Федерация массировано обстреляла территорию Украины, атаковав больше 100 населенных пунктов нашей страны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 714-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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