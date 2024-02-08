Татьяна Забожко, редактор ленты
Взрыв в Киеве в ночь на 8 февраля: погиб юноша, 100 человек эвакуировали
В ночь на 8 февраля произошел взрыв в Святошинском районе Киева.
Что известно о взрыве в Киеве сегодня ночью
Взрыв в Киеве сегодня ночью произошел в одном из домов Святошинского района.
После взрыва неизвестного предмета в одной из квартир вспыхнул пожар и случилось разрушение балкона.
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Из подъезда, где произошло чрезвычайное событие, эвакуировали на безопасное расстояние 100 жителей.
Пожар ликвидировали полтора часа.
Во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тело юноши.
Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
Источник: ГСЧС
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