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Взрыв в Киеве в ночь на 8 февраля: погиб юноша, 100 человек эвакуировали

Вибух у Києві вночі проти 8 лютого 2024
Фото: ГСЧС

В ночь на 8 февраля произошел взрыв в Святошинском районе Киева.

Что известно о взрыве в Киеве сегодня ночью

Взрыв в Киеве сегодня ночью произошел в одном из домов Святошинского района.

После взрыва неизвестного предмета в одной из квартир вспыхнул пожар и случилось разрушение балкона.

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Из подъезда, где произошло чрезвычайное событие, эвакуировали на безопасное расстояние 100 жителей.

Пожар ликвидировали полтора часа.

Во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тело юноши.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Источник: ГСЧС
Взрыв, Київ, Пожар
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