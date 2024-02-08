Взрыв в Киеве в ночь на 8 февраля: погиб юноша, 100 человек эвакуировали

В ночь на 8 февраля произошел взрыв в Святошинском районе Киева.

Что известно о взрыве в Киеве сегодня ночью

Взрыв в Киеве сегодня ночью произошел в одном из домов Святошинского района.

После взрыва неизвестного предмета в одной из квартир вспыхнул пожар и случилось разрушение балкона.

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Из подъезда, где произошло чрезвычайное событие, эвакуировали на безопасное расстояние 100 жителей.

Пожар ликвидировали полтора часа.

Во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тело юноши.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Источник : ГСЧС

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