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Екатерина Белоброва, редактор ленты

В Херсоне прозвучали взрывы: РФ обстреливает город с левого берега Днепра

Вибухи в Україні, удар РФ

Вечером 9 февраля в Херсоне у прибрежных районов прозвучали сильные взрывы.

Российские оккупанты атаковали город с левого берега, который временно находится под их контролем.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

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— Держитесь подальше от окон! Перейдите к более безопасным местам! — призвал он херсонцев, пока тревога не миновала.

Несмотря на звуки взрывов и, вероятно, угрозу, в области не объявлен сигнал воздушной тревоги.

Взрывы в Херсоне 9 февраля 2024 года — что известно

Карта ВС ВСУ

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Война в Украине, Взрыв, Новости Херсона
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