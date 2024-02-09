В Херсоне прозвучали взрывы: РФ обстреливает город с левого берега Днепра

Вечером 9 февраля в Херсоне у прибрежных районов прозвучали сильные взрывы.

Российские оккупанты атаковали город с левого берега, который временно находится под их контролем.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

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— Держитесь подальше от окон! Перейдите к более безопасным местам! — призвал он херсонцев, пока тревога не миновала.

Несмотря на звуки взрывов и, вероятно, угрозу, в области не объявлен сигнал воздушной тревоги.

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