Екатерина Белоброва, редактор ленты
В Херсоне прозвучали взрывы: РФ обстреливает город с левого берега Днепра
Вечером 9 февраля в Херсоне у прибрежных районов прозвучали сильные взрывы.
Российские оккупанты атаковали город с левого берега, который временно находится под их контролем.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Роман Мрочко в своем Telegram-канале.
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— Держитесь подальше от окон! Перейдите к более безопасным местам! — призвал он херсонцев, пока тревога не миновала.
Несмотря на звуки взрывов и, вероятно, угрозу, в области не объявлен сигнал воздушной тревоги.
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