Мы слышали последние крики: невестка рассказала, как погибли пожилые супруги в Харькове

В Харькове после атаки российских дронов погибла пожилая пара — мужчина был прикован к постели, а жена имела инвалидность, однако могла ходить.

Вчера около 23 часов два российских ударных дрона Shahed попали в место хранения нефтепродуктов в Немышлянском районе Харькова. Одна из цистерн загорелась, но местный рельеф таков, что нефтепродукты начали стекать с горы по дороге вдоль частных домов. Горящая смесь текла по улице и поджигала все на своем пути.

Почти сразу загорелись 15 частных домов. Не все люди успели среагировать и выбежать на улицу. В одном из домов погибла семья — муж и жена, а также трое маленьких сыновей. За два дома от них сгорела пожилая супружеская пара.

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Журналистам удалось пообщаться с невесткой погибших — Натальей.

— Сначала позвонила (погибшая женщина, – Ред.) и сказала, что горит там, в окно видит зарево. Потом перезвонила и начала кричать, что на дом перекинулось (пламя, – Ред.). Вот мы последние крики услышали и больше на связь она не выходила. Отец парализованный лежал. Она инвалид, но она ходила и, видимо, не успела, — рассказала Наталья, не сдерживая слез.

Начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов отметил, что вечером 9 февраля россияне совершили очередное военное преступление и заживо сожгли семь гражданских харьковчан. На улице Котельной сгорело 15 частных домов.

Журналистка отмечает, что видела, как из сгоревшего дома, где погибла семья с детьми, выносили останки тел — опознать их было просто невозможно. Родственники погибших едут на место трагедии, чтобы сдать образцы ДНК для идентификации тел.

Спасатели тушили пожар до самого утра. Им удалось спасти четырех человек, среди них ребенка. Один из мужчин получил 40% ожогов тела. Всего от огня пострадало четыре улицы.

Кроме того, цистерна с нефтепродуктами, по которой попал дрон, утром еще горела. Спасатели при этом охлаждали соседнюю цистерну. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, была вероятность того, что вторая цистерна может вспыхнуть, поэтому 50 человек из домов вокруг эвакуировали.

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