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Обстрел Харькова дронами Шахед 9 февраля: среди семи погибших – трое детей

Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Фото: Telegram Олега Синєгубова
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Фото: Telegram Олега Синєгубова
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Фото: Telegram Олега Синєгубова
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Фото: Telegram Олега Синєгубова
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Фото: Telegram Олега Синєгубова
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Фото: Telegram Олега Синєгубова
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Фото: Telegram Олега Синєгубова
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Фото: Прокуратура Харківської області
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Фото: Telegram Олега Синєгубова
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Фото: Сергій Болвінов/Facebook
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Фото: Сергій Болвінов/Facebook
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Фото: Сергій Болвінов/Facebook
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Обстріл Харкова 9 лютого 2024

В Харькове после взрывов в результате удара беспилотниками Shahed-136/131 погибли семь человек.

Среди них – трое детей возрастом семь, четыре года и ориентировочно шесть месяцев.

Взрывы в Харькове во время атаки дронов 9 февраля

Взрывы в Харькове во время атаки дронов Шахед прогремели вечером 9 февраля.

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Бить по городу оккупанты начали с 22:46.

Попадания пришлись по Немышлянскому району города.

Под удар попала гражданская инфраструктура, вспыхнуло несколько масштабных пожаров.

15 жилых частных домов сгорели дотла.

Возгорание спровоцировала утечка топлива. Впоследствии опасное вещество растеклось в пределах жилого сектора.

В целом, отмечает мэр Харькова Игорь Терехов, выгорела почти половина улицы.

– Город готов предоставить жилье всем, кто в результате террористической атаки России остался без крова, – отмечает Игорь Терехов.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Пожары уже локализованы. Ликвидация последствий продолжается – на месте удара коммунальные службы разбирают завалы.

Взрывы в Харькове 9 февраля: погибшие и пострадавшие

Число погибших после взрывов в Харькове из-за атаки дронов 9 февраля к утру возросло до семи.

В одном из частных домов при пожаре погибла целая семья из пяти человек: муж с женой и трое их детей, которым четыре, семь лет и семь месяцев.

– Тело мужчины нашли в коридоре дома, а мама с детьми пыталась спастись в ванной. Продолжаются поиски тела младшего мальчика, – отмечает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена.

Три человека после взрывов в Харькове из-за атаки дронов 9 февраля получили ранения.

Более полусотни человек удалось спасти.

Полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Telegram Олега Синегубова, Facebook Сергея Болвинова, Харьковская областная прокуратура

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