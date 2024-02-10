Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстрел Харькова дронами Шахед 9 февраля: среди семи погибших – трое детей
В Харькове после взрывов в результате удара беспилотниками Shahed-136/131 погибли семь человек.
Среди них – трое детей возрастом семь, четыре года и ориентировочно шесть месяцев.
Взрывы в Харькове во время атаки дронов 9 февраля
Взрывы в Харькове во время атаки дронов Шахед прогремели вечером 9 февраля.
Бить по городу оккупанты начали с 22:46.
Попадания пришлись по Немышлянскому району города.
Под удар попала гражданская инфраструктура, вспыхнуло несколько масштабных пожаров.
15 жилых частных домов сгорели дотла.
Возгорание спровоцировала утечка топлива. Впоследствии опасное вещество растеклось в пределах жилого сектора.
В целом, отмечает мэр Харькова Игорь Терехов, выгорела почти половина улицы.
– Город готов предоставить жилье всем, кто в результате террористической атаки России остался без крова, – отмечает Игорь Терехов.
Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
Пожары уже локализованы. Ликвидация последствий продолжается – на месте удара коммунальные службы разбирают завалы.
Взрывы в Харькове 9 февраля: погибшие и пострадавшие
Число погибших после взрывов в Харькове из-за атаки дронов 9 февраля к утру возросло до семи.
В одном из частных домов при пожаре погибла целая семья из пяти человек: муж с женой и трое их детей, которым четыре, семь лет и семь месяцев.
– Тело мужчины нашли в коридоре дома, а мама с детьми пыталась спастись в ванной. Продолжаются поиски тела младшего мальчика, – отмечает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена.
Три человека после взрывов в Харькове из-за атаки дронов 9 февраля получили ранения.
Более полусотни человек удалось спасти.
Полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Telegram Олега Синегубова, Facebook Сергея Болвинова, Харьковская областная прокуратура