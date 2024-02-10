Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстрел Одессы и Измаила Шахедами: ранены четверо работников припортовых предприятий
Взрывы в Одессе и области при обстреле дронами Шахед в ночь на 10 февраля звучали более пяти с половиной часов.
Ранения получили четыре человека.
Все, что известно о ночном обстреле Одесчины ударными беспилотниками Shahed-136/131, читайте в материале Фактов ICTV.
Обстрел Одессы и области дронами: три волны атак
Обстрел Одессы и области дронами-камикадзе в ночь на 10 февраля происходил тремя волнами.
Первый и третий длились полтора часа, второй – два с половиной.
Во время первой волны под ударом находилась Одесса. Все девять запущенных россиянами беспилотников уничтожили силы противовоздушной обороны.
Во время второй и третьей волн целью врага была припортовая инфраструктура Подунавья.
На этот раз силы ПВО уничтожили 12 дронов.
Обстрел Одессы дронами: разрушения и пострадавшие
Обломками одного из девяти сбитых БпЛА повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры.
Осколочное ранение получил один из работников предприятия.
Мужчина госпитализирован.
Обстрел Подунавья дронами: разрушения в Измаиле и пострадавшие
На территории Подунавья под ударом при обстреле находилась припортовая инфраструктура.
Пострадали три сотрудника припортовых предприятий. Как уточнили в Силах обороны Юга Украины, ранены водители-дальнобойщики.
У них диагностировали многочисленные осколочные ранения и минно-взрывные травмы.
Все они находятся в больнице. Один из мужчин – в тяжелом состоянии.
Ударом по гражданской инфраструктуре Измаила разрушены технические помещения промышленных и сервисных объектов.
Повреждено дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили.
В нескольких жилых домах выбиты окна, разбиты фасады, крыши.
На территории Измаильского района обломки сбитого дрона, падая, стали причиной пожара в частном доме и гараже.
Полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Олег Кипер, Силы обороны Юга Украины
Фото: ОК Юг