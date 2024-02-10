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Обстрел Одессы и Измаила Шахедами: ранены четверо работников припортовых предприятий

Дрон-камікадзе, Shahed
Фото: Факти ICTV

Взрывы в Одессе и области при обстреле дронами Шахед в ночь на 10 февраля звучали более пяти с половиной часов.

Ранения получили четыре человека.

Все, что известно о ночном обстреле Одесчины ударными беспилотниками Shahed-136/131, читайте в материале Фактов ICTV.

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Обстрел Одессы и области дронами: три волны атак

Обстрел Одессы и области дронами-камикадзе в ночь на 10 февраля происходил тремя волнами.

Первый и третий длились полтора часа, второй – два с половиной.

Во время первой волны под ударом находилась Одесса. Все девять запущенных россиянами беспилотников уничтожили силы противовоздушной обороны.

Во время второй и третьей волн целью врага была припортовая инфраструктура Подунавья.

На этот раз силы ПВО уничтожили 12 дронов.

Обстрел Одессы дронами: разрушения и пострадавшие

Обломками одного из девяти сбитых БпЛА повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры.

Осколочное ранение получил один из работников предприятия.

Мужчина госпитализирован.

Обстрел Подунавья дронами: разрушения в Измаиле и пострадавшие

На территории Подунавья под ударом при обстреле находилась припортовая инфраструктура.

Пострадали три сотрудника припортовых предприятий. Как уточнили в Силах обороны Юга Украины, ранены водители-дальнобойщики.

У них диагностировали многочисленные осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

Все они находятся в больнице. Один из мужчин – в тяжелом состоянии.

Ударом по гражданской инфраструктуре Измаила  разрушены технические помещения промышленных и сервисных объектов.

Повреждено дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили.

В нескольких жилых домах выбиты окна, разбиты фасады, крыши.

На территории Измаильского района обломки сбитого дрона, падая, стали причиной пожара в частном доме и гараже.

Полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Олег Кипер, Силы обороны Юга Украины

Фото: ОК Юг

Война в Украине, Взрыв, Одесса
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