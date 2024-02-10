Обстрел села под Херсоном 10 февраля: пожилые родители ранены, дочь погибла
Утром 10 февраля российские войска обстреляли село Велетенское Херсонского района.
Об этом сообщили в областной военной администрации.
Обстрел села Велетенское Херсонского района 10 февраля
Во время обстрела села Велетенское Херсонского района 10 февраля под удар попал жилой дом, в котором проживала целая семья.
52-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее пожилые родители – ранены.
У 77-летнего отца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, контузию. У 72-летней матери – обломочные ранения.
Врачи оказали помощь пострадавшим на месте.
От госпитализации супруги отказались.
Полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Херсонская ОВА
Фото: Херсонская ОВА