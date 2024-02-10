Обстрел села под Херсоном 10 февраля: пожилые родители ранены, дочь погибла

Утром 10 февраля российские войска обстреляли село Велетенское Херсонского района.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

Обстрел села Велетенское Херсонского района 10 февраля

Во время обстрела села Велетенское Херсонского района 10 февраля под удар попал жилой дом, в котором проживала целая семья.

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52-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее пожилые родители – ранены.

У 77-летнего отца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, контузию. У 72-летней матери – обломочные ранения.

Врачи оказали помощь пострадавшим на месте.

От госпитализации супруги отказались.

Полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Херсонская ОВА

Фото: Херсонская ОВА

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