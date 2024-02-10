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Обстрел Украины дронами Шахед: уничтожены 23 из 31 БпЛА

ППО ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 10 февраля российские войска атаковали Украину 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131.

Противовоздушная оборона уничтожила 23 Шахеда в пределах Одесской и Харьковской областей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

атака дронами
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