Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстрел Украины дронами Шахед: уничтожены 23 из 31 БпЛА
В ночь на 10 февраля российские войска атаковали Украину 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131.
Противовоздушная оборона уничтожила 23 Шахеда в пределах Одесской и Харьковской областей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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