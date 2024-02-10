В Харькове есть попадание в АЗС, горят частные дома

В Харькове прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы.

По данным Воздушных сил ВСУ, ударные российские БпЛА перед этим находились в Чугуевском районе Харьковской области с курсом на областной центр.

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Впоследствии в ВС ВСУ сообщили о дополнительных ударных дронах врага в сторону Харькова.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что город находится под вражескими ударами.

— Харьков под вражескими ударами. В городе серия взрывов. Шахеды. Под ударом гражданская инфраструктура, — написал он.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов пишет, что оккупанты ударили Шахедами не только по Харькову, но и по Великому Бурлуку.

— В Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура, — написал он.

В свою очередь в Великом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект — кафе.

По информации Синегубова, пока информации о пострадавших нет.

Корреспонденты Суспільне Харків пишут, что в результате удара загорелись по меньшей мере семь частных домов, хозяйственных построек и гаражей на одной из улиц в Немышлянском районе Харькова.

В видео с места событий мэр Терехов сообщил, что десятки домов были разрушены российским ударом.

— Вражеские шахеты ударили по АЗС — в результате этого попадания разлилось горящее топливо, горят 14 частных жилых домов. Площадь пожара 3,7 тыс. кв. м. Эвакуированы 50 харьковчан, среди которых двое детей. ГСЧС продолжают борьбу с огнем и поиск возможных пострадавших людей. На месте также работают все соответствующие коммунальные службы, — сообщил он.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 716-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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