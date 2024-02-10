Россия атаковала Одессу дронами, есть пострадавший
В Одессе во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что вражеский БПЛА находится на юге Одесской области, в пределах Беляевского района с вектором движения на Одессу с запада.
По предварительной информации, в городе и области работает противовоздушная оборона.
Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер призвал местных жителей находиться в безопасных местах до отбоя.
Впоследствии Кипер сообщил об одном пострадавшем.
— Сейчас известно об одном пострадавшем в результате вражеской дроновой атаки по Одессе. 44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья. Сейчас он получает всю необходимую медицинскую помощь в больнице, — сообщил он.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 716-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.