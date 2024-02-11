В Николаеве прогремели повторные взрывы: что известно
В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает корреспондент Фактов ICTV из города.
По предварительной информации, работает противовоздушная оборона.
В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в Николаеве группа ударных БпЛА Шахед движутся вдоль русла Южного Буга в направлении города.
Мер Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на одном из объектов есть пожар.
— Выясняем детали, — отметил он.
Позднее начальник Николаевской ОВА Виталий Ким коротко написал, что “Все норм”.
Еще позже Сенкевич написал, что падение дрона РФ произошло на открытой территории с последующим возгоранием сухой травы. Пострадавших нет.
Повторные взрывы в Николаеве
В 00:09, 00:27, 00:33 и 00:48 11 февраля прогремел новые взрывы.
В Воздушных силах заявляли, что группы беспилотников врага летят на город, в основном, с востока. Также БпЛА РФ присутствуют в области.
Повторные взрывы власти города и области пока не комментировали.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 717-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.