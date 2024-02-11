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Илья Нежигай, редактор ленты

В Николаеве прогремели повторные взрывы: что известно

Вибухи в Україні, обстріл РФ
Фото: Факти ICTV

В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает корреспондент Фактов ICTV из города.

По предварительной информации, работает противовоздушная оборона.

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В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в Николаеве группа ударных БпЛА Шахед движутся вдоль русла Южного Буга в направлении города.

Мер Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на одном из объектов есть пожар.

— Выясняем детали, — отметил он.

Позднее начальник Николаевской ОВА Виталий Ким коротко написал, что “Все норм”.

Еще позже Сенкевич написал, что падение дрона РФ произошло на открытой территории с последующим возгоранием сухой травы. Пострадавших нет.

Повторные взрывы в Николаеве

В 00:09, 00:27, 00:33 и 00:48 11 февраля прогремел новые взрывы.

В Воздушных силах заявляли, что группы беспилотников врага летят на город, в основном, с востока. Также БпЛА РФ присутствуют в области.

Повторные взрывы власти города и области пока не комментировали.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 717-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Николаев
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