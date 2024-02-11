Ночью Силы обороны сбили 26 дронов Shahed над шестью областями

Ночью наши воины более 5,5 часа отражали воздушную атаку врага — россияне атаковали Украину ударными дронами Shahed-131/136.

Об этом говорится в отчете Сил обороны Юга Украины.

По словам военных, оккупанты пытались попасть по прибрежной полосе инфраструктуры и агропромышленным объектам.

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Из-за попадания в один из них в Николаеве произошел пожар: взрывной волной повреждены окружающие жилые дома, частный автотранспорт и газопровод. Предварительно известно об одном раненом гражданском.

В течение более 5,5 часов боевой работы Силы обороны сбили 26 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 в Николаевской области, четыре в Одесской области и по одному в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 718-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий и карте воздушных тревог в Украине.

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