Взрывы в Киеве 11 февраля: в КГВА сообщили подробности ночной атаки дронов
Взрывы в Киеве 11 февраля прогремели во время воздушной тревоги. Вражеские дроны шли в сторону столицы с западного направления. Тревога продолжалась почти два часа.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
По его словам, силами и средствами противовоздушной обороны все беспилотники-камикадзе Shahed уничтожили еще на подступах к городу.
Предварительно, в столице без жертв и разрушений.
Сергей Попко также сообщил, что впоследствии Воздушные силы обнародуют точное количество вражеских беспилотников, которые атаковали Киев.
Напомним, полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине можно проследить, где ведутся бои, а на карте воздушных тревог в Украине посмотреть, где сейчас угроза атаки врага.