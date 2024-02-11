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Лилия Стрилец, главный редактор

Взрывы в Киеве 11 февраля: в КГВА сообщили подробности ночной атаки дронов

Вибухи, ППО

Взрывы в Киеве 11 февраля прогремели во время воздушной тревоги. Вражеские дроны шли в сторону столицы с западного направления. Тревога продолжалась почти два часа.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, силами и средствами противовоздушной обороны все беспилотники-камикадзе Shahed уничтожили еще на подступах к городу.

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Предварительно, в столице без жертв и разрушений.

Сергей Попко также сообщил, что впоследствии Воздушные силы обнародуют точное количество вражеских беспилотников, которые атаковали Киев.

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Напомним, полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине можно проследить, где ведутся бои, а на карте воздушных тревог в Украине посмотреть, где сейчас угроза атаки врага.

Война в Украине, Взрыв, Київ
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