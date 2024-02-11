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Лилия Стрилец, главный редактор

Взрывы в Киеве 11 февраля: в КМВА объяснили причину

Вибухи, ППО

Взрывы в Киеве 11 февраля раздались во время воздушной тревоги в городе и области.

Воздушные силы сообщали о движении группы Шахедов по области.

Что за взрывы в Киеве

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о работе средств противовоздушной обороны под столицей.

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– На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях!, – сообщил он.

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Напомним, полномасштабная война в Украине длится уже 717-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине можно проследить, где ведутся бои, а на карте воздушных тревог в Украине посмотреть, где сейчас угроза атаки врага.

Война в Украине, Взрыв, Київ
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