Атака дронов по Павлограду: в двух районах области перебои со светом и водой
В ночь с 11 на 12 февраля прогремели мощные взрывы в Павлограде Днепропетровской области. Российские войска атаковали Павлоград ударными дронами Шахед.
Взрывы в Павлограде сегодня
Из-за атаки дронами Шахед в ночь с 11 на 12 февраля большая часть Павлограда обесточена, сообщил мэр Анатолий Вершина. Также отсутствует тепло и водоснабжение. Аварийные бригады работают.
По информации Днепропетровской ОВА, обесточена часть населенных пунктов Павлоградского и Синельниковского районов. Есть перебои с водой. Однако обошлось без пострадавших.
В Днепропетровской ОВА добавили, что местные больницы переведены на альтернативное питание.
Павлоград на карте
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