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Юлия Захарченко, редактор ленты

Атака дронов по Павлограду: в двух районах области перебои со светом и водой

Дрони Shahed
Фото: Факти ICTV

В ночь с 11 на 12 февраля прогремели мощные взрывы в Павлограде Днепропетровской области. Российские войска атаковали Павлоград ударными дронами Шахед.

Взрывы в Павлограде сегодня

Из-за атаки дронами Шахед в ночь с 11 на 12 февраля большая часть Павлограда обесточена, сообщил мэр Анатолий Вершина. Также отсутствует тепло и водоснабжение. Аварийные бригады работают.

По информации Днепропетровской ОВА, обесточена часть населенных пунктов Павлоградского и Синельниковского районов. Есть перебои с водой. Однако обошлось без пострадавших.

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В Днепропетровской ОВА добавили, что местные больницы переведены на альтернативное питание.

Павлоград на карте

Взрывы в Павлограде Днепропетровской области 11 февраля 2024: что известно

Фото: DeepState Map

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