В Днепре прогремели взрывы: Россия запустила Шахеды
Вечером 12 февраля прозвучали взрывы в Днепре и Днепропетровской области, работает украинская ПВО.
Что за взрывы в Днепре
В Воздушных Силах ВСУ указали, что Россия запустила боевые беспилотники Шахед из Запорожья и Херсона, а также существует ракетная угроза.
— 4 группы враждебных БпЛА с юга, востока и севера направляются на город! Оставайтесь в укрытиях, — обратились к жителям региона военные.
Взрывы в Днепре 12 февраля – последствия
В результате атаки во многих домах днепрян начались перебои с электричеством.
В результате перебоев со светом, временно прекратила работу насосная станция на жилмассиве Левобережный-3.
В КП Днепрводоканал сообщили о приостановке водоснабжения.
Реакция власти
Мэр Днепра Борис Филатов коротко отреагировал на очередные удары российских оккупантов.
— Ненавижу, — написал он у себя на Telegram-канале.