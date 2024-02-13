В Днепре прогремели взрывы: Россия запустила Шахеды

Вечером 12 февраля прозвучали взрывы в Днепре и Днепропетровской области, работает украинская ПВО.

Что за взрывы в Днепре

В Воздушных Силах ВСУ указали, что Россия запустила боевые беспилотники Шахед из Запорожья и Херсона, а также существует ракетная угроза.

— 4 группы враждебных БпЛА с юга, востока и севера направляются на город! Оставайтесь в укрытиях, — обратились к жителям региона военные.

Взрывы в Днепре 12 февраля – последствия

В результате атаки во многих домах днепрян начались перебои с электричеством.

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В результате перебоев со светом, временно прекратила работу насосная станция на жилмассиве Левобережный-3.

В КП Днепрводоканал сообщили о приостановке водоснабжения.

Реакция власти

Мэр Днепра Борис Филатов коротко отреагировал на очередные удары российских оккупантов.

— Ненавижу, — написал он у себя на Telegram-канале.

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