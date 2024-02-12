Сломал бедро: на Тернопольщине из-за избиения отчимом в больнице оказались двое детей

В Тернопольской области двое маленьких детей оказались в больнице с многочисленными гематомами и переломом. В избиении мальчиков подозревают сожителя горе-матери.

Избиение двух детей

По информации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, в больницу госпитализировали двух маленьких детей — 2020 и 2023 годов рождения.

У них диагностировали многочисленные множественные гематомы, а у старшего — еще и перелом бедренной кости.

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Полицейские узнали, что “воспитывал” детей житель Тернопольского района 2000 года рождения.

Мать — это жительница Закарпатской области, которая оставила малышей на сожителя. Сама женщина почти три месяца назад уехала за границу.

Сам мужчина отрицает жестокое отношение к маленьким детям. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и проводят проверку.

Начато уголовное производство по факту умышленного средней тяжести телесного повреждения (по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины).

Источник : Нацполиция

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