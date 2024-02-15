Главные события ночи 15 февраля: половина ракет РФ уничтожена, есть попадания в Запорожье и Львове
Ночью 15 февраля российские войска в очередной раз прибегли к ракетному обстрелу Украины.
В общей сложности россияне атаковали украинские города 26 ракетами.
Половину из них силы противовоздушной обороны ликвидировали.
Подробнее о главных событиях ночи и утра читайте в обновленной подборке Фактов ICTV.
- Ракетный обстрел Украины 15 февраля
- Взрывы в Киеве 15 февраля
- Взрывы в Киевской области 15 февраля
- Взрывы во Львове 15 февраля
- Взрывы в Запорожье 15 февраля
- Взрывы в Днепре 15 февраля
- Взрывы в Хмельницкой области 15 февраля
- Взрывы в Ивано-Франковской области 15 февраля
- Взрывы в Миргородском районе Полтавской области 15 февраля
- Пожар на нефтебазе в Курской области
Ракетный обстрел Украины 15 февраля
Силы ПВО во время ракетного обстрела Украины 15 февраля уничтожили 13 из 26 запущенных россиянами боеприпасов.
В частности, украинские защитники неба приземлили:
- восемь из 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 (выпущены из самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса);
- одну из шести баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (выпущены из Воронежской области РФ);
- все две крылатые ракеты Калибр (выпущены из района Новороссийска Краснодарского края РФ);
- две из четырех корректируемых авиационных ракет Х-59 (выпущены с оккупированной территории Запорожской области и Курской области РФ).
Две зенитные корректируемые ракеты С-300, выпущенные россиянами из Белгородской области РФ, уничтожить не удалось.
Взрывы в Киеве 15 февраля
В результате взрывов в Киеве 15 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские ракеты, которыми РФ атаковала столицу.
Обошлось без жертв и разрушений.
Взрывы в Киевской области 15 февраля
В результате взрывов в Киевской области 15 февраля обломки ракет упали в двух населенных пунктах одного из районов.
В семи частных домах побиты окна, фасады и крыши, повреждены несколько хозяйственных построек и автомобиль.
Взрывы во Львове 15 февраля
После взрывов во Львове произошло попадание в электроподстанцию и землю между жилыми многоэтажками.
Электроподстанция полностью уничтожена. Пожар, охвативший ориентировочно 150 кв. м, тушили в течение двух часов.
После попадания другой ракеты в землю между жилыми многоэтажками выбиты окна в около 30 домах на пяти улицах.
Повреждены автомобили, припаркованные неподалеку.
Пострадали три жителя окрестных домов.
Взрывы в Запорожье 15 февраля
Во время взрывов в Запорожье 15 февраля произошло попадание в объект инфраструктуры в промзоне областного центра.
Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщает, что речь идет об объекте инфраструктуры в промзоне областного центра.
Взрывной волной повреждены окна и крыши жилых домов.
Число раненых в результате утренних обстрелов Запорожья уже возросло до шести.
Одна из раненых находится в тяжелом состоянии в больнице.
Состояние трех пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.
Два человека от госпитализации отказались.
Взрывы в Днепре 15 февраля
Во время взрывов в Днепре 15 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты.
Вражеские снаряды приземлили в Никопольском и Новомосковском районах.
Однако избежать попаданий не удалось – в Днепровском районе поврежден объект инфраструктуры.
Взрывы в Хмельницкой области 15 февраля
Во время взрывов в Хмельницкой области 15 февраля, когда силы противовоздушной обороны сбивали вражескую ракету, произошло возгорание частного дома.
Пострадали три человека: 32-летний мужчина и 53-летняя женщина находятся в состоянии средней тяжести, 85-летняя женщина – в шоковом состоянии.
Взрывы в Ивано-Франковской области 15 февраля
Во время взрывов в Ивано-Франковской области 15 февраля обломки уничтоженной ракеты, падая, повлекли за собой незначительное воспламенение кровель хозяйственных зданий.
Пожар оперативно ликвидирован.
Взрывы в Миргородском районе Полтавской области 15 февраля
После попадания в складское помещение во время ночных взрывов в Миргородском районе Полтавской области 15 февраля огнем охватило 100 кв. м.
Обошлось без жертв и пострадавших.
Пожар на нефтебазе в Курской области
Пожар на нефтебазе в Курской области вспыхнул в ночь на 15 февраля.
До утра укротить огонь не удалось, несмотря на то, что к ликвидации пожара на нефтебазе в Курской области привлекли пожарные поезда и еще 35 единиц техники.
Полномасштабная война в Украине длится уже 722-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.