Главные события ночи 15 февраля: половина ракет РФ уничтожена, есть попадания в Запорожье и Львове

Ночью 15 февраля российские войска в очередной раз прибегли к ракетному обстрелу Украины.

В общей сложности россияне атаковали украинские города 26 ракетами.

Половину из них силы противовоздушной обороны ликвидировали.

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Ракетный обстрел Украины 15 февраля

Силы ПВО во время ракетного обстрела Украины 15 февраля уничтожили 13 из 26 запущенных россиянами боеприпасов.

В частности, украинские защитники неба приземлили:

восемь из 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 (выпущены из самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса);

(выпущены из самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса); одну из шести баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (выпущены из Воронежской области РФ);

(выпущены из Воронежской области РФ); все две крылатые ракеты Калибр (выпущены из района Новороссийска Краснодарского края РФ);

(выпущены из района Новороссийска Краснодарского края РФ); две из четырех корректируемых авиационных ракет Х-59 (выпущены с оккупированной территории Запорожской области и Курской области РФ).

Две зенитные корректируемые ракеты С-300, выпущенные россиянами из Белгородской области РФ, уничтожить не удалось.

Взрывы в Киеве 15 февраля

В результате взрывов в Киеве 15 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские ракеты, которыми РФ атаковала столицу.

Обошлось без жертв и разрушений.

Взрывы в Киевской области 15 февраля

В результате взрывов в Киевской области 15 февраля обломки ракет упали в двух населенных пунктах одного из районов.

В семи частных домах побиты окна, фасады и крыши, повреждены несколько хозяйственных построек и автомобиль.

Взрывы во Львове 15 февраля

После взрывов во Львове произошло попадание в электроподстанцию и землю между жилыми многоэтажками.

Электроподстанция полностью уничтожена. Пожар, охвативший ориентировочно 150 кв. м, тушили в течение двух часов.

После попадания другой ракеты в землю между жилыми многоэтажками выбиты окна в около 30 домах на пяти улицах.

Повреждены автомобили, припаркованные неподалеку.

Пострадали три жителя окрестных домов.

Взрывы в Запорожье 15 февраля

Во время взрывов в Запорожье 15 февраля произошло попадание в объект инфраструктуры в промзоне областного центра.

Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщает, что речь идет об объекте инфраструктуры в промзоне областного центра.

Взрывной волной повреждены окна и крыши жилых домов.

Число раненых в результате утренних обстрелов Запорожья уже возросло до шести.

Одна из раненых находится в тяжелом состоянии в больнице.

Состояние трех пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

Два человека от госпитализации отказались.

Взрывы в Днепре 15 февраля

Во время взрывов в Днепре 15 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты.

Вражеские снаряды приземлили в Никопольском и Новомосковском районах.

Однако избежать попаданий не удалось – в Днепровском районе поврежден объект инфраструктуры.

Взрывы в Хмельницкой области 15 февраля

Во время взрывов в Хмельницкой области 15 февраля, когда силы противовоздушной обороны сбивали вражескую ракету, произошло возгорание частного дома.

Пострадали три человека: 32-летний мужчина и 53-летняя женщина находятся в состоянии средней тяжести, 85-летняя женщина – в шоковом состоянии.

Взрывы в Ивано-Франковской области 15 февраля

Во время взрывов в Ивано-Франковской области 15 февраля обломки уничтоженной ракеты, падая, повлекли за собой незначительное воспламенение кровель хозяйственных зданий.

Пожар оперативно ликвидирован.

Взрывы в Миргородском районе Полтавской области 15 февраля

После попадания в складское помещение во время ночных взрывов в Миргородском районе Полтавской области 15 февраля огнем охватило 100 кв. м.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Пожар на нефтебазе в Курской области

Пожар на нефтебазе в Курской области вспыхнул в ночь на 15 февраля.

До утра укротить огонь не удалось, несмотря на то, что к ликвидации пожара на нефтебазе в Курской области привлекли пожарные поезда и еще 35 единиц техники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 722-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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