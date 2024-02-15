Оккупанты атаковали Харьковщину КАБами: три человека погибли

Вечером 15 февраля российские захватчики выпустили две авиабомбы КАБ по Ольховатской общине Купянского района Харьковской области.

В результате погибли три мирных жителя, еще предварительно двое — получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на своем Telegram-канале.

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Одна из КАБов попала в автомобиль, в салоне находилась супружеская пара — они погибли на месте.

Рядом с машиной спасатели обнаружили еще одно тело 17-летней девушки. Точные обстоятельства ее гибели выясняет следственная группа.

— Есть возгорание жилого частного дома, предварительно – двое раненых. Все экстренные службы работают на месте, — написал Синегубов.

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