Екатерина Белоброва, редактор ленты
Оккупанты атаковали Харьковщину КАБами: три человека погибли
Вечером 15 февраля российские захватчики выпустили две авиабомбы КАБ по Ольховатской общине Купянского района Харьковской области.
В результате погибли три мирных жителя, еще предварительно двое — получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на своем Telegram-канале.
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Одна из КАБов попала в автомобиль, в салоне находилась супружеская пара — они погибли на месте.
Рядом с машиной спасатели обнаружили еще одно тело 17-летней девушки. Точные обстоятельства ее гибели выясняет следственная группа.
— Есть возгорание жилого частного дома, предварительно – двое раненых. Все экстренные службы работают на месте, — написал Синегубов.
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