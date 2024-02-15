В Канзас-Сити произошла стрельба во время парада Супербоула
В США есть пострадавшие в результате стрельбы на параде Супербоула в Канзас-Сити, штате Миссури. Полицейские задержали двух вооруженных людей.
Стрельба в Канзас-Сити: что известно
Пожарная служба сообщила о стрельбе во время парада победы футбольной команды Канзас-Сити Чифс, которая три дня назад выиграла Супербоул.
По информации полиции, в результате стрельбы есть раненые люди. Из-за инцидента правоохранители задержали двух вооруженных лиц.
По предварительным данным, по меньшей мере погиб один человек и еще 14 людей получили ранения в результате стрельбы в Канзас-Сити в штате Миссури.
Сейчас на месте происшествия находится много правоохранителей, а также прибыли представители американского Федерального бюро расследований.
KANSAS CITY, Mo. (AP) — Shots have been fired at the site of a parade celebrating the Kansas City Chiefs’ Super Bowl win, police say.pic.twitter.com/FE3TQDnnBM
— philip lewis (@Phil_Lewis_) February 14, 2024
Что предшествовало стрельбе в Канзас-Сити
Супербоул 2024 — это финальная игра сезона в профессиональном американском футболе между командами Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс.
Игра между футбольными коллективами состоялась в ночь на 12 февраля в Лас-Вегасе, в которой одержала победу команда Канзас-Сити Чифс. После этого фанаты команды устроили праздничное шествие по улицам города. Именно тогда началась стрельба в Канзас-Сити.