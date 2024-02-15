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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Канзас-Сити произошла стрельба во время парада Супербоула

В Канзас-Сити произошла стрельба во время парада Супербоула
Фото: Факти ICTV

В США есть пострадавшие в результате стрельбы на параде Супербоула в Канзас-Сити, штате Миссури. Полицейские задержали двух вооруженных людей.

Стрельба в Канзас-Сити: что известно

Пожарная служба сообщила о стрельбе во время парада победы футбольной команды Канзас-Сити Чифс, которая три дня назад выиграла Супербоул.

По информации полиции, в результате стрельбы есть раненые люди. Из-за инцидента правоохранители задержали двух вооруженных лиц.

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По предварительным данным, по меньшей мере погиб один человек и еще 14 людей получили ранения в результате стрельбы в Канзас-Сити в штате Миссури.

Сейчас на месте происшествия находится много правоохранителей, а также прибыли представители американского Федерального бюро расследований.

Что предшествовало стрельбе в Канзас-Сити

Супербоул 2024 — это финальная игра сезона в профессиональном американском футболе между командами Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс.

Игра между футбольными коллективами состоялась в ночь на 12 февраля в Лас-Вегасе, в которой одержала победу команда Канзас-Сити Чифс. После этого фанаты команды устроили праздничное шествие по улицам города. Именно тогда началась стрельба в Канзас-Сити.

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В Канзас-Сити произошла стрельба во время парада Супербоула

Источник: The Guardian
Американський футбол, Канзас-Сіті Чіфс, Новини США, НФЛ, Стрілянина, Супербоул, США
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