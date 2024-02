В Канзас-Сити произошла стрельба во время парада Супербоула

В США есть пострадавшие в результате стрельбы на параде Супербоула в Канзас-Сити, штате Миссури. Полицейские задержали двух вооруженных людей.

Пожарная служба сообщила о стрельбе во время парада победы футбольной команды Канзас-Сити Чифс, которая три дня назад выиграла Супербоул.

По информации полиции, в результате стрельбы есть раненые люди. Из-за инцидента правоохранители задержали двух вооруженных лиц.

По предварительным данным, по меньшей мере погиб один человек и еще 14 людей получили ранения в результате стрельбы в Канзас-Сити в штате Миссури.

Сейчас на месте происшествия находится много правоохранителей, а также прибыли представители американского Федерального бюро расследований.

KANSAS CITY, Mo. (AP) — Shots have been fired at the site of a parade celebrating the Kansas City Chiefs’ Super Bowl win, police say.pic.twitter.com/FE3TQDnnBM

— philip lewis (@Phil_Lewis_) February 14, 2024