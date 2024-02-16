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Валентина Летяк, редактор ленты

На Полтавщине прогремели взрывы во время ракетной опасности — что известно

Вибухи в Україні, удар РФ
Фото: Факти ICTV

Звук взрыва слышали в Полтавском районе Полтавской области днем 16 февраля. Также о взрывах сообщали в Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области.

Взрывы на Полтавщине второй раз за сутки

Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил, что РФ нанесла удары по территории Полтавщины уже второй раз за последние сутки.

— Были слышны звуки взрывов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — уточнил он.

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Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для Кременчуга, Полтавы и Миргорода.

Полномасштабная война в Украине длится уже 723-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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На Полтавщине прогремели взрывы во время ракетной опасности — что известно

Война в Украине, Взрыв, Кременчуг, Миргород, Полтава, Полтавская область, Ракетные удары России, Російська агресія
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