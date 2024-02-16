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На Полтавщине прогремели взрывы во время ракетной опасности — что известно
Звук взрыва слышали в Полтавском районе Полтавской области днем 16 февраля. Также о взрывах сообщали в Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области.
Взрывы на Полтавщине второй раз за сутки
Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил, что РФ нанесла удары по территории Полтавщины уже второй раз за последние сутки.
— Были слышны звуки взрывов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — уточнил он.
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Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для Кременчуга, Полтавы и Миргорода.
Полномасштабная война в Украине длится уже 723-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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