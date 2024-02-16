Татьяна Забожко, редактор ленты
Пожар в гимназии Киева 16 февраля: дети и персонал эвакуированы
16 февраля пожар в гимназии в Соломенском районе Киева оперативно локализован.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Что известно о пожаре в гимназии в Соломенском районе Киева 16 февраля
Пожар в гимназии в Соломенском районе Киева 16 февраля, по предварительной информации, вспыхнул в школьной столовой.
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Детей и персонал образовательного учреждения эвакуировали.
Все экстренные службы работают на месте.
Пожар в школе Дарницкого района Киева 25 января
Напомним, что три недели назад, 25 января, произошел пожар в школе Дарницкого района Киева.
Тогда возгорание случилось на втором этаже учебного заведения.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар, охвативший 2 кв. м площади.
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