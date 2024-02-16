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Марта Бондаренко, редактор ленты

В селе Долгенькое Харьковской области в поле подорвались люди: двое погибших

розмінування міни
Фото: ГСЧС

Сегодня утром в поле в селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области на мине подорвались трое гражданских мужчин.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, двое мужчин 25 и 50 лет погибли. Еще один 30-летний мужчина получил осколочное ранение, его госпитализировали.

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Олег Синегубов отметил, что в области минная опасность остается высокой. А в случае обнаружения взрывоопасных предметов надо немедленно сообщать по номерам 101 или 102.

В ночь на 15 февраля около 00:05 российские захватчики нанесли ракетные удары по Чугуеву. Две ракеты попали в жилой массив.

В результате вражеской атаки погибла 66-летняя женщина. Также полностью разрушен жилой дом, поврежден ряд частных домовладений и административное здание.

Полномасштабная война в Украине длится уже 723-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, загиблі, міни, Харьковская область
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