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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы

В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы
Фото: Факти ICTV

В ночь на 16 февраля прогремели мощные взрывы в Миргороде Полтавской области.

Взрывы в Миргороде 16 февраля

О мощных взрывах в Миргороде Полтавской области в ночь на 16 февраля стало известно после сообщения Telegram-каналов.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении Миргорода зафиксировано движение ракет, вероятно, типа Х-59.

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Фото: DeepState Map

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 723-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Миргород, Полтавская область, Полтавщина
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