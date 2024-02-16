Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы
В ночь на 16 февраля прогремели мощные взрывы в Миргороде Полтавской области.
Взрывы в Миргороде 16 февраля
О мощных взрывах в Миргороде Полтавской области в ночь на 16 февраля стало известно после сообщения Telegram-каналов.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении Миргорода зафиксировано движение ракет, вероятно, типа Х-59.
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