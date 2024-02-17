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Татьяна Забожко, редактор ленты

Дрон РФ попал в авто на Днепропетровщине: тяжелоранены мужчина и женщина

Обстріл дронами Марганецької громади 17 лютого 2024

С самого утра 17 февраля российские войска атакуют Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

Атака дронами Днепропетровской области 17 февраля

Во время атаки дронами Днепропетровской области 17 февраля пострадала Марганецкая община Никопольского района.

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Там вражеский дрон попал в машину.

Пострадали два человека – 49-летняя женщина и 48-летний мужчина.

Их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Продолжается уточнение деталей атаки дронами Днепропетровской области 17 февраля.

Полномасштабная война в Украине длится уже 724-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Сергей Лысак

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