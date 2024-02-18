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Валентина Летяк, редактор ленты

Во Львове на промышленном объекте ночью прогремел взрыв: что известно

Вибух у Львові 18 лютого

Взрыв во Львове произошел 18 февраля около 04:00 на промышленном объекте. Там также вспыхнул пожар.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, пожар уже потушили, жертв или пострадавших нет.

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На месте работали сотрудники СБУ и Нацполиции.

Причины взрыва и возгорания пока неизвестны.

Однако очевидно, что этот взрыв не связан с обстрелами, поскольку с начала суток 18 февраля на территории Львовской области воздушная тревога не объявлялась.

Фото: Максим Козицький

Взрыв, Львов, Пожар
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