Взрыв в Полтаве: глава ОВА рассказал о последствиях вражеской атаки

В Полтаве и в Кременчугском районе Полтавщины во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Сначала о звуках взрывов сообщали местные жители и СМИ.

Впоследствии глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин рассказал, что во время последней воздушной тревоги попаданий на территории области не зафиксировано. Жертв и пострадавших также нет.

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— Спасибо нашим Силам обороны за защиту! Призываю каждого не пренебрегать сигналами воздушной тревоги! — заявил Филипп Пронин.

Перед этим Командование Воздушных сил предупреждало об угрозе применения вражеского баллистического вооружения в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 726-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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