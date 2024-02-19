Взрыв в Полтаве: глава ОВА рассказал о последствиях вражеской атаки
В Полтаве и в Кременчугском районе Полтавщины во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Сначала о звуках взрывов сообщали местные жители и СМИ.
Впоследствии глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин рассказал, что во время последней воздушной тревоги попаданий на территории области не зафиксировано. Жертв и пострадавших также нет.
— Спасибо нашим Силам обороны за защиту! Призываю каждого не пренебрегать сигналами воздушной тревоги! — заявил Филипп Пронин.
Перед этим Командование Воздушных сил предупреждало об угрозе применения вражеского баллистического вооружения в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 726-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.