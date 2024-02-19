Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Расстрелянных пленных ВСУ в Авдеевке опознали на видео: прокуратура проводит расследование
Алексей Навальный скончался в колонии
Захватят Авдеевку и что тогда? Бен Ходжес проанализировал ситуацию
Изнасиловал 15-летнюю на свидании в День святого Валентина: в Ровенской области задержали мужчину
Выплаты ВПЛ с 1 марта 2024: что изменится
Происшествия Срочно
Срочно
Проверено
Марта Бондаренко, редактор ленты

Взрыв в Полтаве: глава ОВА рассказал о последствиях вражеской атаки

вибух
Фото: Getty Images

В Полтаве и в Кременчугском районе Полтавщины во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Сначала о звуках взрывов сообщали местные жители и СМИ.

Впоследствии глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин рассказал, что во время последней воздушной тревоги попаданий на территории области не зафиксировано. Жертв и пострадавших также нет.

Сейчас смотрят

— Спасибо нашим Силам обороны за защиту! Призываю каждого не пренебрегать сигналами воздушной тревоги! — заявил Филипп Пронин.

Перед этим Командование Воздушных сил предупреждало об угрозе применения вражеского баллистического вооружения в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 726-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

балістична ракета, Война в Украине, Взрыв, Полтава
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Авдеевке некоторые подразделения 3 ОШБр были в окружении, но вышли — замкомбрига
Авдіївка
Зеленский приехал под Купянск: проверил передовые позиции и вручил награды
Зеленський приїхав під Куп'янськ
Неизвестно, сколько есть времени: в Литве предостерегают, что Путин может внезапно напасть на НАТО
Габріелюс Ландсбергіс
Одевали противогаз и били — подросток из Купянского района узнал своих палачей
Артур Козаченко
KAAN: что известно о турецких истребителях, особенности и технические характеристики
KAAN, винищувач

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь