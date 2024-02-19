Взрывы в Херсоне: россияне обстреливают прибрежную зону города

С самого утра 19 февраля российские военные начали обстреливать Херсон.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, прозвучало несколько взрывов в прибрежной зоне города.

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Роман Мрочко призвал людей не выходить из укрытий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 726-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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