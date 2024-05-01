Взрывы в Одессе 1 мая: горит отделение Новой почты, 13 пострадавших

В Одессе вечером 1 мая прогремели взрывы, а уже потом стало известно, что Россия атаковала город баллистикой, в результате чего есть пострадавшие и было повреждено отделение Новой почты.

О первых взрывах сначала сообщили местные Telegram-каналы и корреспонденты Фактов ICTV из города.

Взрывы в Одессе 1 мая: что известно

С началом взрывов в Одесской ОВА призвали горожан находиться в укрытиях до завершения тревоги.

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— Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя, — говорится в сообщении.

В свою очередь в Воздушных силах ВСУ отметили, что есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Последствия удара по Одессе 1 мая

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил удар по городу, в результате чего есть 13 пострадавших.

— Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. Известно о по меньшей мере 13 пострадавших. На месте попадания мощный пожар, — написал он.

Кипер добавил, что информация будет дополняться.

Аналогичную информацию сообщил и мэр города Геннадий Труханов.

Удар по Новой почте в Одессе

Сначала также сообщалось, что удар пришелся по складу Новой почты. Впоследствии компания Новая почта подтвердила, что удар в Одессе был осуществлен по одному из их отделений.

— Ночь 1-го мая. Одесса. Сортировочное депо и отделение Новой почты. Только что в них попала ракета рашистов. Среди наших сотрудников погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Как указывает Новая почта в соцсети X (бывший Twitter), оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара — “будут компенсированы клиентам в полном объеме”.

— Завтра свяжемся со всеми получателями. Посылки, которые были в пути — перенаправлены на 3 отделения Новой почты в Одессе, — говорится в сообщении.

Совладелец компании Новая почта Владимир Поперешнюк уточнил, что вражеская ракетная атака попала в депо-1 и грузовое отделение 4 Новой Почты в Одессе.

— Главное — все живы! Все 18 человек, которые были на смене, успели спрятаться в бомбоубежище! По предварительным данным пострадало около 900 отправлений. Завтра начинаем компенсации клиентам и проект по восстановлению помещения, — написал он.

Реакция США

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на очередной российский террор против Одессы.

— Сегодня ночью произошла еще одна ужасная российская атака на Одессу баллистическими ракетами, в результате которой был поражен склад, отправляющий товары по всей Украине, и ранены 13 человек. Это еще раз подчеркивает важность противовоздушной обороны для способности Украины защитить себя от жестоких атак со стороны России, — написала она.

Tonight, another terrible Russian attack on Odesa with ballistic missiles, hitting a warehouse that send goods across Ukraine and injuring 13 people. This underscores again the importance of air defense to Ukraine’s ability to defend itself against Russia’s

brutal attacks. pic.twitter.com/4OnhoiJrE5 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 1, 2024

Узнать, где находятся укрытия Одессы можно в нашем материале.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 798-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Фото: скриншот из видео Новая почта

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