Взрывы в Одессе 1 мая: горит отделение Новой почты, 13 пострадавших

В Одессе вечером 1 мая прогремели взрывы, а уже потом стало известно, что Россия атаковала город баллистикой, в результате чего есть пострадавшие и было повреждено отделение Новой почты.

О первых взрывах сначала сообщили местные Telegram-каналы и корреспонденты Фактов ICTV из города.

С началом взрывов в Одесской ОВА призвали горожан находиться в укрытиях до завершения тревоги.

— Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя, — говорится в сообщении.

В свою очередь в Воздушных силах ВСУ отметили, что есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил удар по городу, в результате чего есть 13 пострадавших.

Кипер добавил, что информация будет дополняться.

Аналогичную информацию сообщил и мэр города Геннадий Труханов.

Сначала также сообщалось, что удар пришелся по складу Новой почты. Впоследствии компания Новая почта подтвердила, что удар в Одессе был осуществлен по одному из их отделений.

Как указывает Новая почта в соцсети X (бывший Twitter), оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара — “будут компенсированы клиентам в полном объеме”.

— Завтра свяжемся со всеми получателями. Посылки, которые были в пути — перенаправлены на 3 отделения Новой почты в Одессе, — говорится в сообщении.

Совладелец компании Новая почта Владимир Поперешнюк уточнил, что вражеская ракетная атака попала в депо-1 и грузовое отделение 4 Новой Почты в Одессе.

— Главное — все живы! Все 18 человек, которые были на смене, успели спрятаться в бомбоубежище! По предварительным данным пострадало около 900 отправлений. Завтра начинаем компенсации клиентам и проект по восстановлению помещения, — написал он.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на очередной российский террор против Одессы.

Tonight, another terrible Russian attack on Odesa with ballistic missiles, hitting a warehouse that send goods across Ukraine and injuring 13 people.

This underscores again the importance of air defense to Ukraine’s ability to defend itself against Russia’s

brutal attacks. pic.twitter.com/4OnhoiJrE5

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 1, 2024