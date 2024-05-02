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Взрывы в Кривом Роге: в небе сбит вражеский беспилотник
Прогремели взрывы в Кривом Роге сегодня, 2 мая. Силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом.
Обновлено в 20:40.
Взрывы в Кривом Роге сегодня
О серии взрывов в Кривом Роге днем, 2 мая, до начала воздушной тревоги в Днепропетровской области сообщили корреспонденты издания Суспільне новини.
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Перед взрывами в Кривом Роге Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистического вооружения с Юга.
Кривой Рог на карте
Полномасштабная война в Украине длится уже 799-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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