Взрывы в Харькове 4 мая: есть возгорание гражданской инфраструктуры, четверо пострадавших

В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В результате атаки РФ произошло возгорание гражданского здания. Известно о 4 пострадавших.

Взрывы в Харькове 4 мая: что известно

Перед взрывами в Воздушных силах ВСУ сообщали, что со стороны Белгородской области РФ вылетели ударные беспилотники, которые двигались юго-западным курсом.

Уже через 33 минуты военные призвали срочно перейти горожан Харькова в укрытие.

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Впоследствии мэр города Игорь Терехов подтвердил взрывы и заявил, что Харьков находится под вражеским огнем.

— Город под вражеским ударом. Будьте осторожны, — написал он.

Последствия обстрела Харькова

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, в результате падения обломков сбитых Шахедов произошло возгорание гражданского двухэтажного офисного здания в Основянском районе города Харьков.

— Пострадавшие ребенок 2010 года рождения и женщина госпитализированы, еще одной 89-летней женщине оказали помощь на месте, — говорится в сообщении.

Он отметил, что спасатели ликвидируют возгорание гражданской инфраструктуры и деревьев еще по двум адресам.

Позже глава ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до четырех. Еще одно обращение поступило от 52-летней женщины. Без госпитализации.

Как добавили в ГСЧС, в результате обстрела произошли 3 пожара по разным адресам. Самый большой пожар возник в складских помещениях с общей площадью около 3 тысяч квадратных метров.

Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеских ударов.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 801-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Источник : ГСЧС

Фото : ГСЧС

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