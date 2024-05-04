Взрывы в Харькове 4 мая: есть возгорание гражданской инфраструктуры, четверо пострадавших
В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В результате атаки РФ произошло возгорание гражданского здания. Известно о 4 пострадавших.
Взрывы в Харькове 4 мая: что известно
Перед взрывами в Воздушных силах ВСУ сообщали, что со стороны Белгородской области РФ вылетели ударные беспилотники, которые двигались юго-западным курсом.
Уже через 33 минуты военные призвали срочно перейти горожан Харькова в укрытие.
Впоследствии мэр города Игорь Терехов подтвердил взрывы и заявил, что Харьков находится под вражеским огнем.
— Город под вражеским ударом. Будьте осторожны, — написал он.
Последствия обстрела Харькова
Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, в результате падения обломков сбитых Шахедов произошло возгорание гражданского двухэтажного офисного здания в Основянском районе города Харьков.
— Пострадавшие ребенок 2010 года рождения и женщина госпитализированы, еще одной 89-летней женщине оказали помощь на месте, — говорится в сообщении.
Он отметил, что спасатели ликвидируют возгорание гражданской инфраструктуры и деревьев еще по двум адресам.
Позже глава ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до четырех. Еще одно обращение поступило от 52-летней женщины. Без госпитализации.
Как добавили в ГСЧС, в результате обстрела произошли 3 пожара по разным адресам. Самый большой пожар возник в складских помещениях с общей площадью около 3 тысяч квадратных метров.
Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеских ударов.
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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 801-е сутки.
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